Астана, 18 апреля, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Бывший глава Единого накопительного фонда (ЕНПФ) Казахстана Руслан Ерденаев приговорен к 12-и годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности и конфискацией $400 тыс., сообщает 18 апреля Zakon.kz.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты признал вину Ерденаева по двум статьям уголовного кодекса Казахстана: «присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» и «получение взятки в особо крупном размере».

Кроме этого, бывший заместитель председателя правления ЕНПФ Медетбеков Дабыр также признан виновным по тем же статьям и приговорен к 11-и годам лишения свободы с конфискацией $297 тыс. Оба бывших чиновника пожизненно лишены права занимать государственные должности.

К различным срокам также приговорены бывший начальник управления Департамента рисков ЕНПФ Бахтов Муса, учредитель ТОО «БузгулАурум» Кенжебаев Бахытжа, директор ТОО «БузгулАурум» Найзагарин Азат.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Руслан Ерденаев признал свою вину в присвоении и растрате вверенного ему имущества. 6 октября 2016 года пенсионный фонд Казахстана приобрел облигации ТОО «БузгулАурум» на сумму 5 млрд тенге ($15,25 млн), несмотря на отрицательные рекомендации экспертов из-за высоких рисков. По версии следствия, для заключения сделки руководству ЕНПФ были переданы взятки в особо крупных размерах.