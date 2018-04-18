Краснодар, 18 апреля, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Следственный комитет раскрыл подробности задержания главного архитектора города Краснодара Игоря Мазурка. Как сообщало ИА REGNUM, чиновник был задержан сегодня, 18 апреля. В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что от должности он отстранен.

Цитата из х/ф «Операция Ы и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «Засосала опасная трясина...»

По информации СКР, в отношении Мазурка возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.285, 286 УК РФ («Злоупотребление и превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, Игорь Мазурок может быть причастен к выдаче в 2013—2015 годах незаконных разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства. Всего, по данным следователей, чиновник выдал девять таких документов.

В рамках расследования уголовного дела по месту жительства Игоря Мазурка, а также по месту работы, в департаменте архитектуры и градостроительства города, проведены обыски. Изъята документация, касающаяся незаконной выдачи разрешений на строительство и проведения соответствующих работ.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для Игоря Мазурка, а также — предъявления ему обвинения.

В рамках уголовного дела следователи также устанавливают, могли ли быть причастными к преступлениям и другие должностные лица.

Отметим, что проблема обманутых дольщиков является одной из самых больных для Краснодарского края в целом и Краснодара — в частности. На Кубани, по последним данным, возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с мошенничеством при строительстве. В реестре обманутых дольщиков региона на март 2018 года оставалось 845 человек. Недострои есть в Краснодаре, в Анапе, в Сочи, в Новороссийске. По итогам 2017 года 75 домов достроили, в 2018 году введено 18 жилых домов.