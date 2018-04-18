ЧМ-2018: футбольное веселье на воинском мемориале
Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Законность размещения фан-зоны ЧМ-2018 у подножия стелы «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» рассмотрит прокуратура Ростовской области. Соответствующий запрос в надзорное ведомство на имя регионального прокурора Юрия Баранова направил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»). Народный избранник считает гуляния футбольных фанатов на Театральной площади предательством исторической памяти, сообщает ИА REGNUM 18 апреля.
«Город имеет богатый опыт проведения различного рода массовых мероприятий — парады, шествия, митинги, собрания, концерты, массовые гуляния. Во время проведения любых массовых мероприятий территория мемориала всегда была свободной для прохода, либо огораживалась с целью недопущения посторонних на мемориальный комплекс. И на её территории массовые мероприятия не проводились, за исключением возложения венков», — говорится в обращении.
Котляров обращает внимание на то, что в настоящее время мемориал огорожен забором, доступ к нему ограничен. По его словам, горожане возмущены превращением мемориального комплекса, включающего в себя Вечный огонь, в зону размещения футбольных фанатов, всем известных своим непредсказуемым поведением.
Это неэтично, противоправно и противозаконно, — указал депутат, отметив, что таким образом организаторы предают память о советских солдатах, освободивших город от фашистской нечисти.
«Страна с возмущением смотрит ролики в социальных сетях, в которых авторы танцуют на мемориалах и вечных огнях. Возбуждено большое количество уголовных дел. связанных с осквернением памятников. В городе есть знаковые места, на территории которых веселье, песни-пляски неуместны. Это Змиёвская Балка, парк Фрунзе, мемориал в Кумженской роще и парке Авиаторов и, конечно же, мемориал на Театральной площади», — отмечено в письме.
Котляров призывает провести проверку в течение месяца.
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Напомним, проект фестиваля болельщиков FIFA обошёлся бюджету в 26,7 млн рублей. На территории фан-зоны должны быть расположены техническое оборудование, банкоматы, передвижные телевизионные станции, трибуны и автостоянка. Во время мундиаля площадь должна принять до 25 тыс. болельщиков.
Что касается строительства фан-зоны для футбольных фанатов, то дирекция по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 ещё в декабре 2017 года объявила стоимость контракта — 449,5 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет Ростовской области.