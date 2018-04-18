Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Законность размещения фан-зоны ЧМ-2018 у подножия стелы «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» рассмотрит прокуратура Ростовской области. Соответствующий запрос в надзорное ведомство на имя регионального прокурора Юрия Баранова направил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»). Народный избранник считает гуляния футбольных фанатов на Театральной площади предательством исторической памяти, сообщает ИА REGNUM 18 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков»

«Город имеет богатый опыт проведения различного рода массовых мероприятий — парады, шествия, митинги, собрания, концерты, массовые гуляния. Во время проведения любых массовых мероприятий территория мемориала всегда была свободной для прохода, либо огораживалась с целью недопущения посторонних на мемориальный комплекс. И на её территории массовые мероприятия не проводились, за исключением возложения венков», — говорится в обращении.

Котляров обращает внимание на то, что в настоящее время мемориал огорожен забором, доступ к нему ограничен. По его словам, горожане возмущены превращением мемориального комплекса, включающего в себя Вечный огонь, в зону размещения футбольных фанатов, всем известных своим непредсказуемым поведением.

Это неэтично, противоправно и противозаконно, — указал депутат, отметив, что таким образом организаторы предают память о советских солдатах, освободивших город от фашистской нечисти.

«Страна с возмущением смотрит ролики в социальных сетях, в которых авторы танцуют на мемориалах и вечных огнях. Возбуждено большое количество уголовных дел. связанных с осквернением памятников. В городе есть знаковые места, на территории которых веселье, песни-пляски неуместны. Это Змиёвская Балка, парк Фрунзе, мемориал в Кумженской роще и парке Авиаторов и, конечно же, мемориал на Театральной площади», — отмечено в письме.

Котляров призывает провести проверку в течение месяца.

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Напомним, проект фестиваля болельщиков FIFA обошёлся бюджету в 26,7 млн рублей. На территории фан-зоны должны быть расположены техническое оборудование, банкоматы, передвижные телевизионные станции, трибуны и автостоянка. Во время мундиаля площадь должна принять до 25 тыс. болельщиков.

Что касается строительства фан-зоны для футбольных фанатов, то дирекция по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 ещё в декабре 2017 года объявила стоимость контракта — 449,5 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет Ростовской области.