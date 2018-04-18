Симферополь, 18 апреля, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Сын легендарного кубинского революционера Эрнесто Че Гевары — Эрнесто Гевара-младший открыл в Симферополе 18 апреля выставку, посвященную великому отцу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Крыма Выставку фотографий легендарного кубинского революционера Эрнесто Че Гевары в Крыму открыл его сын

«Спасибо всем, кто сделал возможным мой визит на крымскую землю. Спасибо, что цените моего отца. Я буду наслаждаться моментами, которые вы мне подарили. Надеюсь, вы тоже насладитесь выставкой», — сказал Гевара-младший.

По мнению главы РК Сергея Аксёнов, который лично встречал иностранного гостя, то, что сын Че Гевары сегодня здесь присутствует и выставка проходит в столице российского Крыма — очень знаковое событие.

«Че Гевара — это фигура, которая ассоциируется с мировой революцией. Это человек, чьё имя вписано в историю. Куба в своё время получила свободу через революцию и Крым воссоединился со своей исторической родиной через революционные события. Изюминка Крыма в том, что мы сделали это без крови, без единого выстрела», — подчеркнул глава РК.

Он также сообщил, что власти РК организуют для гостя большую культурную программу.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в крымском посёлке Оленёвка был установлен памятный знак лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро.

«Мы внимательно всё изучили и поняли, что завещание великого Фиделя, который просил не присваивать его имя никаким объектам на Кубе, касается только Острова Свободы! А вот Полуостров Свободы просто обязан помнить имя великого команданте и большого друга России. Именно поэтому мы торжественно откроем монумент, неподалёку от которого будет, уверен, в скором времени заложена набережная имени Фиделя Кастро!» — говорил накануне журналистам вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский.