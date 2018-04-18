Москва, 18 апреля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Следователи в рамках дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове провели обыски в региональном управлении МЧС России, а также по месту жительства его руководителей. Об этом сообщается 18 апреля в Telegram-канале Следственного комитета России.

Цитата из х/ф «Дело гастронома №1». Реж. Сергей Ашкенази. 2011. Россия Обыск

«В рамках уголовного дела проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в жилище его руководителя, а также руководителей структурных подразделений», — приводится в сообщении заявление официального представителя СК России Светланы Петренко.

Напомним, информация об обыске в доме главы МЧС Кемеровской области Александра Мамонтова появлялась в СМИ ещё в начале апреля. Сам он, однако, заявлял, что эти сведения не соответствуют действительности.

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Ранее сегодня в Следственном комитете также сообщили, что в распоряжении следствия оказались документы, из которых следует, что прокуратура на протяжении нескольких лет запрещала проведение проверок пожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня».