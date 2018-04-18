Москва, 18 апреля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Следствие в рамках дела о пожаре в Кемерово получило документы, из которых следует, что прокуратура на протяжении нескольких лет запрещала проведение проверок пожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщается 18 апреля в Telegram-канале Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

«В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса», — приводится в сообщении заявление официального представителя СК России Светланы Петренко.

Отмечается, что по обстоятельствам включения в данную категорию владельца сгоревшего торгового центра — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», а также его крупнейшего арендатора — ООО «Зимняя вишня Кемерово» — следствием были допрошены прокурор города Кемерово и его помощник.

«Согласно пояснению прокурора города, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствие выясняет, на каких основаниях «прокуратура несколько лет запрещала проверки пожарной безопасности» в «Зимней вишне».

Напомним, ранее сегодня генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая с докладом в Совете Федерации, заявил, что контролирующие органы не исполнили своих обязанностей по надзору за безопасностью в кемеровском торговом центре, что и привело к трагедии.

«Трагические события в Кемерово показали, что в погоне за прибылью были проигнорированы обязательные требования безопасности. А контролирующие органы, прикрываясь надзорными каникулами, не исполняли свои прямые обязанности», — заявил он.