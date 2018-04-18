Белград, 18 апреля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Сербия занимает первое место среди стран Балканского региона по объёмам уничтожения нелегального оружия и боеприпасов. Об этом заявил министр внутренних дел республики Небойша Стефанович на заседании координационной группы по борьбе с незаконным оборотом оружия на Западных Балканах 18 апреля в Белграде.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

По его словам, в 2017 году в Сербии было уничтожено свыше 18 тысяч единиц оружия, 24 килограмма взрывчатки, 47 тысяч единиц боеприпасов разного калибра.

По факту незаконного хранения оружия в стране за минувший год было возбуждено более 1250 уголовных дел, изъято 1,8 тысячи единиц огнестрельного оружия, сообщил глава МВД Сербии.

В свою очередь первый вице-премьер и министр иностранных дел Ивица Дачич заявил, что Сербия также является третьей в мире страной по прозрачности экспорта стрелкового оружия и лёгкого вооружения, и законодательство страны в целом соответствует стандартам Европейского союза в этой области.

Вместе с тем, в ходе заседания было заявлено, что Белград не может осуществлять оперативный контроль над оборотом оружия в односторонне отделившейся южной сербской провинции Косово и Метохия, что вызывает обеспокоенность у сербской стороны. Было подчёркнуто, что ответственность за контроль в данной сфере лежит на действующих в крае миссиях Евросоюза и ООН — EULEX и UMNIK.

Эксперты отмечают, что территория Сербии на сегодняшний день продолжает использоваться контрабандистами в качестве транзитной зоны для нелегальных поставок оружия с территории Косово и Метохии, бывших югославских республик, Турции и Болгарии в Западную Европу.