Москва, 18 апреля, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Успешный опыт работы наблюдателей Общественной палаты Москвы на выборах президента России будет распространён на выборы мэра столицы осенью 2018 года. Об этом заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующие изменения в избирательный кодекс Москвы были приняты на заседании Мосгордумы 18 апреля. Документ внёс в столичный парламент мэр Москвы Сергей Собянин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Особую важность представляет новация, касающаяся закрепления права Общественной палаты Москвы назначать на региональных выборах наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории нашего города. То есть теперь волонтёры Общественной палаты Москвы получат официальный статус наблюдателей. Кстати, именно с такой инициативой выступил Общественный штаб по наблюдению за выборами президента Российской Федерации в городе Москве на своем заседании по подведению промежуточных итогов работы», — подчеркнул Шапошников.

Комментируя принятый в первом чтении законопроект о внесении изменений в «Избирательный кодекс города Москвы», Шапошников отметил, что данные изменения позволяют закрепить дополнительные гарантии реализации избирательных прав граждан и обеспечить открытость деятельности избирательных комиссий при проведении выборов в органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления.

Он также напомнил, что в ходе выборов президента РФ 18 марта в Москве впервые был создан корпус наблюдателей от Общественной палаты города Москвы. Нововведение стало возможным благодаря принятию изменений в федеральный закон о выборах президента РФ.

«В день голосования 3497 наблюдателей Общественной палаты работали на почти 97% УИКов. Они проявили себя очень активно, добросовестно обеспечивая прозрачность самого голосования и открытость подсчёта голосов. Важно, что они представляли не конкретного кандидата или политическую партию, а были независимыми наблюдателями, отстаивающими интересы избирателей. С учётом позитивного опыта, который мы получили в ходе прошедшей избирательной кампании, считаю важным распространить его на региональных выборах», — отметил председатель Мосгордумы.

Отметим, всего на прошедших выборах президента России от наблюдателей Москвы поступила информация о 35 инцидентах, из них разбирательствам подверглись 12 и были отменены результаты голосования на трёх избирательных участках столицы. Нарушения были связаны со вбросом бюллетеней, а также подделкой подписей представителем ТИКа на одном из участков. При этом ни одной жалобы от участников надомного голосования не поступило.

Добавим, изменения в избирательный кодекс Москвы также коснулись продления времени голосования с 20 до 22 часов, а также увеличения числа доверенных лиц, назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы со 100 до 500 человек.

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