Москва, 18 апреля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Сегодня, 18 апреля, на Новом Арбате в Москве произошел провал грунта, пишет «Вечерняя Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM Провал

Проседание грунта произошло на пересечении Нового Арбата и Садового кольца.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы комплекса городского хозяйства Москвы.

Из-за провала грунта образовались автомобильные пробки. Скорость движения по улицеВоздвиженка до пересечения с Новинским бульваром в сторону Кутузовского проспекта не превышает 3 км/ч.

В настоящее время на месте провала грунта ведутся ремонтные работы.

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Отметим, сегодня, 18 апреля, провала, из-за сильного дождя Москва встала в 7-бальные пробки.

Напомним, 9 апреля в Москве начался дорожно-ремонтный сезон. Всего в столице планируется заменить около 17,5 млн кв. метров дорожного покрытия.

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