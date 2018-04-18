Москва, 18 апреля, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Несколько образцов новой военной техники, включая истребитель пятого поколения Су-57, будут показаны во время Парада Победы в 2018 году. Об этом 18 апреля сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Dmitry Zherdin Сухой Су-57

Выступая на едином дне военной приемки, российский министр перечислил новые виды вооружений, которые в ближайшее время поступят в войска и будут продемонстрированы в Москве.

«Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар», — сказал Шойгу.

Он добавил, что в первом квартале 2018 года российская армия получила новую инженерную, автомобильную и бронетанковую технику, а также связи, авиационное вооружение и боеприпасы.

Ранее, на едином дне приемки военной продукции заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в распоряжение ВКС России поступили 20 новых самолетов и 30 вертолетов.

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