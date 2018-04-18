Москва, 18 апреля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают лишить Роскомнадзор инициативы о блокировке интернет-ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

«Блокировка интернет-ресурсов, которыми пользуются более миллиона граждан России, должна быть ограничена законодательно. Роскомнадзор, доказавший, по моему мнению, свою полную несостоятельность, не может осуществлять блокировку по своей инициативе», — написал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в соцсети.

По мнению парламентария, такие решения «должны приниматься на другом уровне, после серьезной экспертной проработки и только после того, как будут предъявлены действительно серьезные доказательства их вредоносности и опасности для людей и для страны».

Депутат призывает коллег присоединиться к его инициативе.

«Одно дело, когда блокировки бессмысленны — как это сделано на Украине, где «заблокированными» российскими сайтами пользуются все подряд. Но совершенно другое дело, когда от блокировок страдают законопослушные граждане. Несет убытки российский бизнес, о содействии и помощи которому столько много говорят на всех уровнях власти», — указал Лебедев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роскомнадзор продолжает блокировку мессенджера Telegram, однако он продолжает свою работу на территории России. Вопрос о блокировке социальной сети Facebook в России может встать в конце 2018 года, если компания не выполнит требования российского законодательства о размещении баз данных пользователей на территории России, заявил «Известиям» глава Роскомнадзора Александр Жаров.