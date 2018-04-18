Лондон, 18 апреля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Регулятор связи Великобритании (Ofcom) возбудил в отношении телеканала Russia Today еще семь дел, сообщает 18 апреля пресс-служба ведомства.

Рене Магритт. Симметричная хитрость

В сообщении говорится, что в ходе расследования специалисты Ofcom намерены «проверить на беспристрастность» новости и программы, транслируемые телеканалом по лицензии компании TV Novosti.

Отмечается, что проверка связана в связи с освещением событий по «делу Скрипаля».

«С момента начала событий в Солсбери мы наблюдаем значительное увеличение числа программ на RT, которые требуют расследования, так как могут нарушать кодекс вещания Ofcom», — говорится в заявлении.

В свою очередь информацию о начале расследования прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу СЕМЬ новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор», — сказала она и добавила, что к отравлению кота в доме Скрипаля телеканал не имеет никакого отношения.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Лондон сразу и бездоказательно обвинил в инциденте Россию.

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