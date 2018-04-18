Астана, 18 апреля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. По итогам первых трех месяцев 2018 года средства Национального фонда Казахстана составили 22,6 трлн тенге ($68,96 млрд), что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 18 апреля аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов республики.

kenteegardin Затягивание поясов

В марте 2018 года в Нацфонд поступило 467 млрд тенге ($1,42 млрд), что на 21,2% меньше, чем месяцем ранее. Наибольшее снижение поступлений зафиксировано по статье налоговые поступления от предприятий нефтяного сектора.

По данным министерства финансов, налоговые поступления от нефтяных компаний снизились в 80 раз, до 238,2 млн тенге ($727 тыс.). Кроме этого, на 28% сократились поступления от возврата целевого трансферта из государственного бюджета, на 19% — прямые налоги от предприятий нефтяного сектора.

В первом квартале 2018 года в национальный фонд поступило 5,5 млрд тенге ($16,78 млн) от приватизации госимущества в горнодобывающей и обрабатывающей отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Bank of New York Melon (BNY Melon) заморозил средства Национального фонда Казахстана в размере $22 млрд. Судебное решение было принято по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати против правительства республики. Судебная тяжба между сторонами продолжается, средства остаются замороженными.