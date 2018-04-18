Москва, 18 апреля, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Роскомнадзор вторые сутки проводит блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы, сопутствующие блокировки затронули IP-адреса хостинг-провайдеров Google и Amazon, страдают пользователи других сервисов. Компании стали срочно спасать накопленную аудиторию и создавать дубликаты своих каналов, уводя туда аудиторию. Как обстоит ситуация на рынке SMM — рассказал корреспонденту ИА REGNUM эксперт в сфере digital-продвижения Игорь Малинин:

Pxhere.com Как песок сквозь пальцы

Telegram хоть и имеет условные русские корни, не сразу стал восприниматься отечественными компаниями как эффективная площадка коммуникации с пользователями, однако именно в последний год (по моему опыту) Telegram-каналы стали неотъемлемой частью SMM-стратегий значительной доли бизнеса (наряду с присутствием на Facebook и ВКонтакте, например). Технологические возможности площадки значительно превысили обычный функционал мессенджера: разработка Павла Дурова помогает организовать полноценную горячую линию, наглядно рассказывать об услугах и даже напрямую продавать свои товары и услуги.

Соответственно, бюджеты на развитие Telegram-каналов уходят значительные. Скажем, в частном порядке SMM-специалисты могут привлекать подписчиков по 30−40 рублей за человека. А SMM-агентства могут выставить за такую же услугу и все 100 рублей за подписчика. Соответственно, минимальный бюджет на раскрутку своего канала до минимальной значительной цифры, например, в 10 тыс. подписчиков, начинается от 300 тыс. рублей.

После того, как стало известно о блокировке Telegram, компании стали срочно «спасать» свою накопленную аудиторию и создавать дубликаты своих каналов, уводя аудиторию туда (публикуя призывы оставаться на связи и вступать в новые группы). Соответственно, возникает необходимость и развития страниц и в других соцсетях, то есть все Телеграм-бюджеты начали утекать, например, во ВКонтакте, что на руку второй соцсети.

В то же время контент продолжает публиковаться везде, и рынок работает в штатном режиме, ожидая, получится ли заблокировать мессенджер или нет.

Что касается рабочих моментов, то чаты для общения с коллегами никуда не исчезли: все установили себе VPN и продолжают работать именно здесь, потому что, откровенно скажем, чаты в WhatsApp и Скайпе сильно устарели. А площадки типа Flock тоже удобны, но требуют изучения, и многие не готовы терять время на то, чтобы разобраться в их интерфейсе и переехать.