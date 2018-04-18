Москва, 18 апреля, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Депутаты Мосгордумы 18 апреля приняли поправкии к закону о выборах мэра Москвы. В частности, на выборах мэра общественные наблюдатели впервые получат официальный статус, передает РИАМО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что аналогичная практика применялась на выборах президента РФ в 2018 году.

Шапошников уточнил, что данная региональная инициатива принята в России впервые. Возможно, по его мнению, такая практика будет применена и в других субъектах РФ.

В настоящее время проводится небольшое обучение общественных наблюдателей. К сентябрю обучение о нормах Московского законодательстве будет продолжено.

«Количество наблюдателей на выборах зависит от количества избирательных участков. Если количество участков не изменится, то не поменяется и количество наблюдателей», — сказал председатель Мосгордумы.

На выборах президента России 18 марта 2018 года все наблюдателей от Общественной палаты РФ обладали официальном статусом.

«Поправки, которые рассматривали 18 апреля депутаты Моосгордумы, касаются именно московских выборов — региональные и муниципальные выборы», — пояснил Шапошников.

Читайте также: В Москве продлили время голосования на выборах до 22 часов

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве время голосования при проведении выборов продлят с 20 до 22 часов. Соответствующие изменения в «Избирательный кодекс города Москвы» были приняты на заседании Мосгордумы 18 апреля большинством голосов.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра столицы составляет пять лет.

Читайте также: Максим Сурайкин намерен баллотироваться на пост мэра Москвы