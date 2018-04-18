Москва, 18 апреля, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Хаотичное и зачастую чрезмерно активное государственное регулирование тормозит развитие цифровой экономики. Об этом 18 апреля на открытии Российского интернет-форума (РИФ 2018) заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить

По его словам, для регулирования интернета нужны простые, понятные и эффективные нормы. Их не должно быть слишком много.

Еще одной проблемой замглавы Минкомсвязи назвал частое изменение правил игры. В такой обстановке на рынке создается нервозность, более того, это запутывает самого регулятора, не всегда способного быстро перенастроиться.

В условиях же долгих определенных правил возможен диалог, пояснил Волин.

Сферу интернета дезориентируют и «разного рода экзотические предложения». При этом многие идеи по регулированию индустрии вовсе нельзя реализовать.

В этой связи приемлемым вариантом будет создание медиакоммуникационного кодекса — исчерпывающего, понятного и не слишком объемного свода законов, который долго не будет меняться. В этом вопросе возможен диалог с законодателями, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о госрегулировании интернета актуализировался на фоне блокировки в России мессенджера Теlegram. Cуд Москвы 13 апреля удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора, после чего ведомство приступило к блокировке IP-адресов.

По состоянию на 18 апреля заблокировано около 20 млн IP-адресов, большая часть из которых принадлежат популярным облачным провайдерам Аmazon, Google и Miсrosoft.

Читайте также: Войны за облаками: Весь мир следит за борьбой Роскомнадзора с Telegram