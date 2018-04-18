Санкт-Петербург, 18 апреля, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров предложил коллегам-депутатам, продолжающим пользоваться мессенджером Telegram, пообщаться с родственниками погибших при теракте в петербургском метро, передает в среду, 17 апреля, корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Иск был связан с отказом руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно. Роскомнадзор приступил к блокировке 16 апреля. Тем не менее Telegram продолжает работать на территории РФ, используя обход блокировок.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров не знает, кто из депутатов пользуется мессенджером Telegram в настоящий момент. Однако еще в понедельник, 16 апреля, им пользовались как представители «Единой России», так и других фракций Заксобрания.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургские депутаты и чиновники продолжают пользоваться Telegram

«Пусть эти депутаты посмотрят в глаза родным и близким погибших в теракте в прошлом году. И что они им скажут. Их около сотни. Вся организация этого акта терроризма кооперировалась через Telegram. Это уже установленный факт», — заявил Вячеслав Макаров.

Спикер считает, что позицию спецслужб, которые хотят получить доступ к перепискам пользователей Telegram, необходимо поддержать, и блокировка популярного мессенджера — в интересах всех россиян.

«Погибших уже не вернуть, искалеченным не вернуть здоровье. Конечно, нужно поддержать позицию Роскомнадзора, наши спецорганы поддержать. Что мы-то здесь начинаем? У нас есть связь, нам не надо таиться. Это же делается для дешифровки в интересах безопасности людей, в интересах абсолютного большинства, а точнее, всех жителей Петербурга и России. Если спецслужбы обращаются, значит, есть основания», — полагает Макаров.

«Когда говорим о безопасности, не должно быть шапкозакидательства, не должно быть «на авось», — добавил спикер петербургского парламента.

Заметим, множество россиян продолжают пользоваться Telegram при помощи VPN-соединения и proxy-серверов, среди них и депутат Госдумы от «Единой России», бывший депутат петербургского Заксобрания Виталий Милонов. При этом из-за блокировки миллионов IP-адресов силами Роскомнадзора, по данным СМИ и пользователей интернета, пострадали совершенно посторонние сайты крупных компаний и другие сетевые ресурсы.

Читайте также: Роскомнадзор проверяет сообщения по блокировке ресурсов

Добавим, что некоторые петербургские чиновники и депутаты, чьи каналы в Telegram пользовались популярностью, уже прекратили их обновление. В то же время продолжает свою работу самый популярный у горожан канал петербургского метрополитена.