Иерусалим, 24 апреля, 2018, 05:11 — ИА Регнум. В чем причина сосредоточенности израильтян именно на Иране в качестве своего противника, объясняет обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Памятный мемориал на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Берген-Бельзен

Все террористические организации, заявляющие о своем стремлении уничтожить Израиль, могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны Ирана, уже потратившего в этом ключе десятки миллионов долларов. Исключение здесь составляет только ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Да и сами иранские лидеры неоднократно громко заявляли о своем желании уничтожить Израиль. В такой ситуации понятно желание Израиля защитить себя, когда вооруженные отряды страны, официально заявившей о своей враждебности, подходят близко к его границам.

Но нервозность реакций израильских политиков и военных определяется не только этим. Пример в недавней истории можно найти в эпизоде с немецкими учеными, работавшими в рамках секретной программы создания чудо-оружия по заданию египетского лидера Гамаля Абделя Насера. Тогда израильтянам удалось прекратить эту программу, используя самые изощренные трюки из спецарсенала, но боязнь повторения такой попытки со стороны особо недружелюбных соседей никуда не ушла. А участие в атаках на Израиль уцелевших гитлеровцев и вовсе обостряет проблему до религиозного звучания, ведь для нацистов уничтожение евреев было предметом эсэсовского «высокого служения Смерти». Что же касается современного состояния отношений между Израилем и Ираном, то иранское глумление над жертвами Холокоста способно перечеркнуть любые возможности для их нормализации.

Читайте подробности: Почему Израиль так нервно реагирует на Иран

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