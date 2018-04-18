Москва, 18 апреля, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) проверяет сообщения, поступающие на «горячую линию» в связи с ограничением доступа к посторонним ресурсам при блокировке Telegram, сообщает 18 апреля пресс-служба ведомства.

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«По сообщениям, поступившим вечером во вторник и утром в среду на «горячую линию» Роскомнадзора, проведена проверка», — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:30 мск 18 апреля, в доступе находятся 18 интернет-ресурсов, пользователи которых жаловались на проблемы с доступом. Не подтвердились жалобы в том числе к ресурсам World Of Warcraft, Twitch, Microsoft, Evernote и других.

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Напомним, ранее Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram на территории России по решению суда. Администрация мессенджера запустила обход блокировки с использованием мощностей порядка 20 подсетей, в том числе на облачных сервисах Google и Amazon.

По словам главы ведомства Александра Жарова, проблем у пользователей интернета с другими сайтами не было — в 99,9% случаев ничего, кроме Telegram, не легло.

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