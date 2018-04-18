Москва, 18 апреля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. 20 апреля в Госдуме состоится обсуждение законопроекта об ответных мерах на санкции США. Кроме депутатов, в мероприятии примут участие представители деловых сообществ, научных и экспертных кругов.

Борис Михайлович Кустодиев. Купец

Законопроект о контрсанкциях внесли в Госдуму 327 депутатов всех фракций. Авторы инициативы предлагают, в частности, разрешить правительству вводить запрет на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, лекарств, алкоголя и табака, а также и любых других продуктов на усмотрение правительства РФ. Правительство также сможет составить «черный список» граждан США, которым запрещен въезд в РФ. Предусматривается запрет брать на работу граждан США в качестве высококвалифицированных специалистов. Кроме того, по решению правительства также может быть прекращено международное сотрудничество российских и американских компаний в авиастроении, а также атомной и ракетно-двигательной отраслях. Первое чтение законопроекта намечено на 15 мая.

«В рамках обсуждения внесенного законопроекта нам важно провести большую работу с экспертным сообществом, выслушать замечания и предложения от тех, кто по роду своей деятельности непосредственно сталкивается с действием санкционной политики США и других стран. Для обсуждения мы пригласили председателей профильных комитетов Госдумы, представителей деловых сообществ, ректоров ведущих российских вузов, политологов и экспертов», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вместе с тем обсуждение отдельных положений законопроекта, вызвавших общественный резонанс, уже началось. Накануне спикер Госдумы и глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов провели встречу с директором Центра паллиативной помощи г. Москвы, учредителем фонда помощи хосписам «Вера» Анной Федермессер.