Токио, 20 апреля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Рейтинг неодобрения правительства Синдзо Абэ народом Японии превысил 50%. Возможно ли воплощение внешнеполитических идей Абэ на таком фоне, да еще при усугубившихся скандалах вокруг финансовых махинаций, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Еще в прошлом году японский премьер, в связи с просочившейся в СМИ информацией о «грязных сделках» с участием его ближайших лиц, категорично заявил:

«Если я или моя супруга Акиэ вовлечены (в продажу земли), я уйду в отставку как премьер-министр и как депутат».

И вот, наконец, доказательства получены, и, что самое важное, сокрыть их не удалось. 9 марта глава налогового управления страны Нобухиса Сагава подал в отставку и признался в даче ложных показаний в парламенте. И хотя его руководитель, министр финансов Таро Асо возложил всю вину на отставника и вывести из-под ударапопытался себя и Абэ, поверить в непричастность к махинации такого масштаба японского премьера не представляется возможным. Бывший премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми уже предсказал уход Абэ с поста главы правительства в ближайшее время. И ведь это не первый раз, когда японский премьер спотыкается на коррупции в строительном и земельном деле.

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