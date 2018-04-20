Выест ли стыд глаза японскому премьеру?
Токио, 20 апреля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Рейтинг неодобрения правительства Синдзо Абэ народом Японии превысил 50%. Возможно ли воплощение внешнеполитических идей Абэ на таком фоне, да еще при усугубившихся скандалах вокруг финансовых махинаций, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.
Еще в прошлом году японский премьер, в связи с просочившейся в СМИ информацией о «грязных сделках» с участием его ближайших лиц, категорично заявил:
«Если я или моя супруга Акиэ вовлечены (в продажу земли), я уйду в отставку как премьер-министр и как депутат».
И вот, наконец, доказательства получены, и, что самое важное, сокрыть их не удалось. 9 марта глава налогового управления страны Нобухиса Сагава подал в отставку и признался в даче ложных показаний в парламенте. И хотя его руководитель, министр финансов Таро Асо возложил всю вину на отставника и вывести из-под ударапопытался себя и Абэ, поверить в непричастность к махинации такого масштаба японского премьера не представляется возможным. Бывший премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми уже предсказал уход Абэ с поста главы правительства в ближайшее время. И ведь это не первый раз, когда японский премьер спотыкается на коррупции в строительном и земельном деле.
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