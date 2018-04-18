Москва, 18 апреля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Суд Москвы удовлетворил обращение Роскомнадзора, просившего ограничить доступ к информационным ресурсам, которые обеспечивает мессенджер Telegram. Число заблокированных IP-адресов подбирается к 20 млн, однако месседжер все еще доступен на территории России. Прецедент интересен всем, но уже сейчас видно, что способы блокировок, реализуемые Роскомнадзором, не учитывают многих аспектов ИТ-инфраструктуры и бизнеса, заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля эксперт в сфере информационных технологий Юрий Тимофеев:

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Весь мир с интересом наблюдает за борьбой Роскомнадзора с месенджером Telegram. К вечеру 17 апреля по решению Роскомнадзора было заблокировано уже более 15 млн IP-адресов. По данным провайдеров, в пике это значение вплотную приблизилось к 20 млн. Основная масса адресов из блокировки — подсети популярных в мире и в России облачных провайдеров — Amazon и Google, Misrosoft. Из платежных систем у многих не работал сервис 3D Secure для подтверждения онлайн-платежей от MasterCard. Viber также зацепило волной глобальных блокировок — он просто не работал.

Из-за подобной блокировки перестали работать или сильно деградировали многие ресурсы — сайты, банки, клиники, кассы, различные сервисы. Пользователи не могли осуществлять платежи, пользоваться сайтами и даже играть в игры — пострадала и сеть Sony Playstation.

Публичные сервисы, которые стали использовать для доступа к Telegram, стали получать письма с блокировками в связи с публикацией материалов с призывами к экстремистской деятельности. Это вызвало недоумение в профессиональной среде — на указанных адресах не размещалось сайты и иные информационные материалы.

По подсчетам уже заблокировано около 0,1% всего публичного интернета. Специалисты шутят: Telegram может использовать IP-адреса почти из любой подсети в интернете — зачем полумеры, давайте блокировать 0.0.0.0 /0 — весь интернет.

В текущей войне Роскомнадзора пока пострадали только простые пользователи и другие бизнесы, Telegram не потерял ни аудиторию, ни просмотры.

Из-за активных действий, шутят в профессиональной среде, простые пользователи узнали, что такое прокси и VPN, ИТ-компании заработали на консультациях, снизилось доверие к властям у простых людей, которые стали жертвами беспорядочных блокировок, увеличилась аудитория Telegram, компании, понесшие убытки в следствии блокировок, вынуждены подавать иски в суды.

Полная или частичная блокировка облачных сервисов приведет к тому, что бизнес будет вынужден переносить свои продукты в иные облака, что потребует многомиллионных и даже многомиллиардных затрат, которые с высокой степенью вероятности лягут на плечи потребителей. На текущий момент речь идет о блокировке наиболее технологически развитых и надежных облаков. Существующие аналоги на территории РФ на текущий момент не могут предоставить подобный функционал.

Прецедент показывает, что к облачным провайдерам нельзя применять текущие правила. Способы блокировок, реализуемые Роскомнадзором, не учитывают многих аспектов ИТ-инфраструктуры и бизнеса.