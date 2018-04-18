Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Ростовский областной суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении 55-летнего Бориса Диброва — убийцы звукорежиссера городского выпускного Николая Цацака, говорится в решении суда.

(сс) succo Суд

Дибров был приговорен Советским районным судом к девяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Защита Диброва попыталась обжаловать решение суда в областной инстанции. Приговор оставлен без изменения, он уже вступил в силу.

Напомним, 25 июня 2017 года подсудимый забил до смерти Николая Цацака — его тело нашли на проспекте Стачки во дворе школы № 31. СМИ уточняют, Дибров был влюблен в его жену и захотел отомстить своему сопернику.

Подозреваемого, 55-летнего жителя Ростова-на-Дону, задержали через несколько дней. Его осудили в середине февраля 2018 года.