Москва, 18 апреля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. В Совфеде намерены разработать комплексные меры для предотвращения трагедий в школах, аналогичных произошедшей в Башкирии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

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17-летний школьник коррекционного класса школы Стерлитамака напал с ножом на учеников и учителя в классе информатики, затем устроил поджог и нанес себе ранение, сообщает СКР.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала сенатора от Башкирии Лилию Гумерову, которая предложила на площадке Совфеда провести широкое обсуждение мер в связи с участившимися случаями нападения в школах.

«Сегодня нужно изучить международный опыт и механизмы реагирования, чтобы трагедии не повторялись», — сказала Гумерова, в частности, по ее мнению, следует обсудить создание центров по выявлению, лечению и реабилитации школьников, виновных в трагедии.

За период с 2017 года по начало 2018 в России зафиксировано уже 15 случаев нападения на школы, отметила парламентарий. Предпринимались различные меры, говорит сенатор, усилен пропускной режим, охрана социальных объектов, говорилось о возвращении психологов в школы, изменении стандарта подготовки педагогов, чтобы они отвечали времени.

Особенность трагедии в Башкирии в том, что «ученик стоял на учете, на основании именно агрессивного поведения в соцсетях», указали в Совфеде.