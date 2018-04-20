Санкт-Петербург, 20 апреля, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Северный морской путь должен быть открыт для мирового свободного судоходства, а Россия не имеет права утверждать над ним свой суверенитет, заявил журналистам адмирал Пол Цукунфт, командующий береговой охраной США. О претензиях западных партнеров на российский Севморпуть пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Мейзер.

Пол Цукунфт

Цукунфт уточнил, что то, каким должен быть Севморпуть в американском представлении, вызовет протест с российской стороны, что является поводом для серьезного диалога. Какими методами будет достигаться «серьезность», не уточняется.

В своем мнении адмирал далеко не одинок. Подобную позицию недавно озвучил и главком силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти, обосновав ее Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву. Не считая, впрочем, нужным принимать во внимание тот факт, что как раз США эту конвенцию не признают. Причем не признают в силу несогласия с правилами мореплавания, которые устанавливает Конвенция, — в том числе и для Арктики.

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