Москва, 19 апреля, 2018, 06:17 — ИА Регнум. Сразу после американской атаки на Сирию главы христианских Церквей обсудили сложившуюся ситуацию, и само наличие такого оперативного и многостороннего обсуждения, как и комментариев к нему, говорит о существенных для западных лидеров аспектах. Какие выводы следуют из реакции христианских иерархов, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

REGNUM Сирия

Важно, что они не просто обсудили, но и осудили действия США. Кто-то, как папа Римский Франциск, были достаточно осторожны в формулировках и «выражали беспокойство», кто-то, как сирийские предстоятели, были прямее в оценках, но общая черта их позиций — недопустимость бомбардировок, ведущих не к миру, а к нарастанию конфликта. Примечательно, что разногласия не помешали этому диалогу в момент истины, ведь известно, что отношения, например, глав Русской православной и Римской католической Церквей не идеальны, и тем не менее, поняв серьезность ситуации, они сплотили ряды.

Это имеет значение как для многоконфессионального Ближнего Востока, так и для Запада, жители которого убедились в том, что главы Церквей не поддерживают официальное руководство своих стран в том, что касается антисирийской агрессии. «Своими» тут оказываются не политические лидеры, а сирийские братья и сестры.

Можно ли говорить о том, что христиане Запада прозрели и политические провокаторы больше не смогут пускать им пыль в глаза, читайте в статье: Новый шаг к единству: христианский мир — против атаки на Сирию

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