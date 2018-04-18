Рим, 18 апреля, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В Италии мужчина, получивший наследство от деда в лирах, не может обменять их на евро: все сроки вышли в 2012 году, пишет газета Il Corriere della Sera.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наследство

По словам 48-летнего банкира по имени Луиджи, его родители умерли в 1993 году, а дед скончался летом 2017 года в возрасте 89 лет. Дедушка банкира заработал свое состояние в строительном бизнесе и последние годы жил в Швейцарии.

Внуку он оставил две квартиры, пакет акций и ячейку, в которой лежали наличные средства. Когда наследник вскрыл ячейку вместе с директором банка, то был очень удивлен — в ней лежали вышедшие из употребления в 2002 году итальянские лиры.

Всего там было 2 млрд 950 млн лир, что по курсу обмена с 2002 года составляет около €1,5 млн. Однако потратить их мужчина не может — лиру меняли на евро по курсу 1936 лир к евро с 2002 по 2012 год, и центробанк отказался менять устаревшую валюту.

Житель Италии привлек к делу адвокатов и надеется доказать, что в его случае срок в 10 лет не действует: он просто не знал об имеющейся у него наличности.

«Как я мог подать заявку на обмен денег, о которых я даже не знал?», — уточняет мужчина.

Луиджи пояснил изданию, что он сам обеспеченный человек, но это вопрос принципа, поскольку деньги его дед заработал и будет абсурдом их потерять.

«Я знаю, что есть возможность получить 70%, и часть из них я, безусловно, отдам на благотворительность, но забывчивость одинокого и пожилого человека не может стоить три миллиарда», — заявил наследник.