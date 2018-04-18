Донецк, 18 апреля, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Украинские войска 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) и четыре раза — Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 17 апреля, сообщают пресс-службы представительств республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Результаты обстрела ВСУ

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли в ЛНР пгт Калиново, села Калиновка и Желобок из минометов различного калибра, военной техники, гранатометов и стрелкового оружия.

В ДНР обстрелам подверглись Горловка, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск, Петровское, Ленинское, Коминтерново и другие населенные пункты. При этом украинские силовики повредили два здания в Зайцево и один дом в Широкой Балке.

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Помимо этого, украинские войска прицельно обстреляли из стрелкового оружия колонну автомобилей, которые перевозили рабочих Донецкой фильтровальной станции. В результате пять работников пострадали.

Напомним, с 30 марта в Донбассе объявлено «пасхальное» перемирие, однако ВСУ не намерены его соблюдать. С момента объявления перемирия количество обстрелов ДНР и ЛНР только увеличилось до 25−30 случаев в сутки.