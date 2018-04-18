Москва, 18 апреля, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Парки Москвы готовятся ко Дню Победы. Каждый из парков представит посетителям свою собственную праздничную программу, сообщается на портале мэра Москвы.

Поезда идут на фронт. Пляшет красноармеец В. Кочетков. 25 июня 1941 года

9 мая в столичных парках организуют выставки военной техники, театрализованные постановки и исторический квест.

Посетителей ждут выступления военных оркестров и ретротанцы. Все желающие смогут попробовать блюда воееной полевой кухни.

В городских парках можно будет попробовать блюда полевой кухни, потанцевать под музыку военных лет и посмотреть спектакли и фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.

В частности, в саду «Эрмитаж» состоится костюмированный бал Победы в атмосфере 1940-х годов. Посетители парка станцуют популярные в годы войны танцы: краковяк, рио-риту (популярный в 1930-х годах испанский танец), танго и вальс.

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Военно-исторический квест, посвященный Курской битве, организуют в Таганском парке.

Стоит отметить. что Курская битва — одно из самых крупных танковых сражений в мировой истории, в котором участвовали около 2 млн человек и 6 тыс. танков.

Стенд «Стена памяти» установят в Бабушкинском парке. На нем посетители смогут написать имя своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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Кроме того, в парке выставят легендарный танк Т-34 (эта модель массово применялась в 1942—1947 годах). Посетители парка смогут попасть внутрь боевого танка.

В мэрии Москвы уточнили, что праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в 21 столичном парке.

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Как сообщало ИА REGNUM, парки Москвы в День Победы для москвичей и гостей столицы покажут пиротехнические шоу. 9 мая в 15 парках прогремят более 80 тысяч залпов.

В небе над Москвой распустятся золотые пионы, разноцветные хризантемы и красные, синие, зеленые и желтые шары.

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