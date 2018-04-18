День Победы в парках Москвы: квесты, ретротанцы и Т-34
Москва, 18 апреля, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Парки Москвы готовятся ко Дню Победы. Каждый из парков представит посетителям свою собственную праздничную программу, сообщается на портале мэра Москвы.
9 мая в столичных парках организуют выставки военной техники, театрализованные постановки и исторический квест.
Посетителей ждут выступления военных оркестров и ретротанцы. Все желающие смогут попробовать блюда воееной полевой кухни.
В городских парках можно будет попробовать блюда полевой кухни, потанцевать под музыку военных лет и посмотреть спектакли и фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.
В частности, в саду «Эрмитаж» состоится костюмированный бал Победы в атмосфере 1940-х годов. Посетители парка станцуют популярные в годы войны танцы: краковяк, рио-риту (популярный в 1930-х годах испанский танец), танго и вальс.
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Военно-исторический квест, посвященный Курской битве, организуют в Таганском парке.
Стоит отметить. что Курская битва — одно из самых крупных танковых сражений в мировой истории, в котором участвовали около 2 млн человек и 6 тыс. танков.
Стенд «Стена памяти» установят в Бабушкинском парке. На нем посетители смогут написать имя своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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Кроме того, в парке выставят легендарный танк Т-34 (эта модель массово применялась в 1942—1947 годах). Посетители парка смогут попасть внутрь боевого танка.
В мэрии Москвы уточнили, что праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в 21 столичном парке.
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Как сообщало ИА REGNUM, парки Москвы в День Победы для москвичей и гостей столицы покажут пиротехнические шоу. 9 мая в 15 парках прогремят более 80 тысяч залпов.
В небе над Москвой распустятся золотые пионы, разноцветные хризантемы и красные, синие, зеленые и желтые шары.
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