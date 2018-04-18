Москва, 18 апреля, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокировал 18 подсетей на Amazon и Google, сообщил в интервью газете «Известия» глава ведомства Александр Жаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

По его словам, диалога с администрацией мессенджера Telegram, из-за которого начались блокировки, фактически нет: компания демонстрирует полное нежелание взаимодействовать.

«На связь выходят только нанятые в России адвокаты сервиса Telegram, которые говорят исключительно о процессуальных вопросах, а не о технической стороне дела», — сказал Жаров и уточнил, что именно поэтому Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера, как только получил положительное решение Таганского суда.

Решение было принято 13 апреля и уже 16 апреля в районе 11:30 утра ведомство выгрузило IP-адреса Telegram в единый реестр запрещенной информации. Говоря о технической стороне блокировки, Жаров пояснил, что на первом этапе было известно о более чем 9 тыс. собственных IP-адресов Telegram.

«И поскольку речь идет не о блокировке страницы сайта, а всего мессенджера, мы выгрузили все четыре принадлежащих ему подсети. Блокировка у операторов заняла несколько часов, и уже где-то с 12:30 до 15:00 Telegram начал резко деградировать», — сказал Жаров.

В тот же день спустя несколько часов мессенджер перешел на другой набор IP-адресов — это была подсеть американской кампании Amazon, которая включала в себя более 600 тыс. IP-адресов. Уже в 18:00 они были выгружены операторам связи и заблокированы.

«Однако затем он перешел на подсеть Google, в которой было 540 тыс. IP-адресов. Выгружать отдельные адреса бессмысленно, только всю подсеть», — пояснил глава Роскомнадзора.

Всего к настоящему времени для обхода блокировок используется порядка 20 подсетей, общая численность IP-адресов — более 10 млн. Жаров заверил, что проблем у пользователей интернета с другими сайтами не было — в 99,9% случаев ничего, кроме Telegram, не легло.

Что касается компаний Amazon и Google, то для них это тоже серьезный вызов, поскольку заблокирована уже примерно половина IP Amazon. По большому счету компании сейчас решают вопрос, будут ли работать на территории РФ или нет. Жаров выразил надежду, что этого не произойдет.