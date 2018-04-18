Пекин, 18 апреля, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Флотилия ФМС Китая при участии авианосца Ляонин провела серию учений в Южно-Китайском море, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.

Xinhua Китайский авианосец проекта CV17 , Шаньдун. Рисунок с почтового конверта

Авианосец наряду с другими кораблями флотилии принял участие в отработке рекогносцировки, раннего предупреждения, радиоэлектронного подавления и ударов против воздушных, морских, наземных и подводных целей.

Учения имитировали реальный бой с участием самолетов, базирующихся на авианосце с гипотетическим противником. Отрабатывалась тактика группового боя, а также другие приемы, отметил заместитель коммандера ВМС Дин И, наблюдавший за ходом учений.

Напомним, что Ляонин — единственный принятый на вооружение ВМС Китая авианосец. Он был куплен в 1998 году у Украины и переработан. В производстве находится второй авианосец, который уже спущен на воду, однако, работы на нем продолжаются. Кроме того, в начале 2018 года стало известно, что Китай работает над созданием третьего авианосца.