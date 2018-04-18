Вашингтон, 18 апреля, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку пастору-евангелисту Эндрю Брансону, которого в Турции судят за связи с живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Пастор Эндрю Брансон, замечательный джентльмен, христианский лидер в США, привлечен к суду в Турции ни за что», — написал Трамп в своем Twitter.

Говоря о том, что Брансона называют в Турции «шпионом», Трамп отметил, что он сам больший шпион, чем священник. Глава Белого дома выразил надежду, что Брансону позволят вернуться домой к семье.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Наэурт заявила, что Вашингтон уверен в невиновности Брансона. Священника в Турции взяли под стражу в связи с его контактами с организацией Гюлена (FETO) — а конкретно с имамом организации Бекиром Базом.

Обвинение потребовало для американского пастора пожизненное заключение, затем суд Турции постановил оставить священника под стражей. Его также подозревают в получении денег из-за рубежа на подрывную деятельность. Брансон, проживший в Турции около 25 лет, все обвинения отрицает.

Напомним, Анкара обвиняет Гюлена в причастности к попытке военного переворота 16 июля 2016 года, когда в результате мятежа погибли 250 человек. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре.

После подавления мятежа были арестованы около 50 тыс. человек, уволены или отстранены от работы еще около 140 тыс. госслужащих. Тогда же власти Турции задержали и Брансона.