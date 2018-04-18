Москва, 18 апреля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Управляющая компания «Роснано» могла быть приватизирована по заниженной цене в 2017 году, этого не допустили прокуроры, говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации.

karel291 Здание «Роснано»

Согласно документу, работу на опережение провели правоохранительные органы. Она позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и серьезный ущерб стране.

«Например, в результате информирования органами Федеральной службы безопасности президента Российской Федерации не допущено утраты государственного контроля над активами ОАО «Роснано» стоимостью 147 млрд рублей (приостановлена приватизация ООО «УК «Роснано» по заниженной цене)», — говорится в докладе.

ООО «Управляющая компания «Роснано» управляет активами АО «Роснано» и новыми инвестиционными фондами, которые создаются с привлечением инвесторов.

АО «Роснано» на 100% принадлежит государству, оно было создано в марте 2011 года.

Доклад генерального прокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в стране планируется рассмотреть на заседании Совета Федерации 18 апреля.