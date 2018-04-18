Вашингтон, 18 апреля, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Кандидат в госсекретари США и экс-директор ЦРУ Майк Помпео провел тайную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в начале апреля, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По их данным, Помпео тайно ездил в Северную Корею «в течение пасхальных выходных». Эта встреча стала частью подготовки переговоров президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Таким образом, состоялась первая «встреча на самом высоком уровне» между США и Северной Кореей с 2000 года. 18 лет назад прошли переговоры госсекретаря Мадлен Олбрайт и северокорейского лидера Ким Чен Ира.

В ЦРУ, Белом доме и в правительстве КНДР отказались комментировать сообщение. Ранее сообщалось, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоится до конца мая.

Президент США сообщал, что рассматривает пять возможных мест для встречи, также он не исключал, что переговоры могут пройти в начале июля. Контакты с представителями КНДР по подготовке встречи глав двух государств идут «на самом высоком уровне», уточнял Трамп.

Напомним, кандидатура Помпео была выдвинута на пост Госсекретаря США 13 марта. Он сменит на этом посту Рекса Тиллерсона.