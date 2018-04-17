Сочи, Краснодарский край, 18 апреля, 2018, 00:15 — ИА Регнум. Несмотря на успехи стран Шанхайской организации сотрудничества в укреплении региональной безопасности, страны-члены ШОС пока не смогли перейти к системному подходу в разработке интеграционных экономических проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявил основатель и руководитель Аналитической группы «Центральная Евразия» (Узбекистан) Владимир Парамонов на Втором Сочинском форуме евразийской интеграции «Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества».

Второй Сочинский форум евразийской интеграции «Перспективы развития и укрепления Шанхайской огранизации сотрудничества»

«Никакого чётко организованного системного экспертно-аналитического и тем более научного сопровождения проектов в рамках ШОС, в том числе инфраструктурных, нет. Нет проработанности проектов с точки зрения системного подхода. Он может быть выгоден с экономической точки зрения, но разрушает социальную сферу конкретных стран. С расширением ШОС (принятием Индии, Пакистана) указанные проблемы, ещё более усилились», — заявил Парамонов.

По его словам, такая проблема наблюдается в подавляющем числе стран-участниц ШОС, многие решения исходят по существу из краткосрочных интересов, но при этом декларируются как полноценные проекты. При этом говорить о по-настоящему долгосрочном планировании всех интеграционных мер можно, по его мнению, лишь в Китае.

«В Китае эта формула действует. У них сотни центров работают по той же Центральной Азии, по проекту «Один пояс — Один путь»… везде огромные финансовые ресурсы, множество экспертов за последние десять лет. У остальных стран этого нет — дыра», — указал он.

«На мой взгляд, мы должны думать об аналитическом сопровождении проектов. Межгосударственные проекты исследовательские нужны. И если этого делаться не будет, то те проекты, которые продвигаются сегодня, будут носить чисто прокитайский характер и реализовываться в интересах Китая», — полагает Парамонов.

Директор Центра Восточной Азии и ШОС, МГИМО МИД РФ Александр Лукин, в свою очередь, вовсе отметил, что экономические успехи в рамках ШОС вовсе незаметны.

«Когда отчитываются об экономическом сотрудничестве, чиновники говорят о двухстороннем сотрудничестве и выдают это за работу ШОС. ШОС создаёт определённые условия для двухстороннего сотрудничества. Однако ведётся много разговоров, обсуждается более 15 лет идея создания механизма финансирования в виде банка. При этом Банк БРИКС был создан, а в ШОС ничего такого по-прежнему не существует», — отметил он.

В этой связи он отметил, что Китай выдвинул идею Шёлкового пути в том числе и по той причине, что в рамках ШОС государства не предприняли достаточно активных встречных шагов, в результате чего Пекин решил взять инициативу на себя.

Наибольшие же успехи ШОС наблюдаются в сфере безопасности — проводятся регулярные совместные учения, идёт борьба с терроризмом, действует региональная антитеррористическая структура организации в Ташкенте, благодаря чему страны-члены ШОС активно обмениваются информацией и координируют свои действия. Впрочем, в сфере международной политики большую работу только предстоит сделать, поскольку страны ШОС достаточно непоследовательно и неуверенно реагируют на дейсвтия Запада — о чём можно судить, например, по позиции в свете последней атаки США в Сирии

«В Совбезе ООН проинструктировано было не голосовать против. И Китай, и Пакистан воздержались… В вопросе того, как защищать международное право, есть возможности для совершенствования», — отметил Лукин.

Участники форума отметили необходимость укрепления безопасности стран ШОС и сопредельных государств, в связи с чем особая озабоченность была высказана в связи с ситуацией в Афганистане. В частности, первый заместитель председателя Мешрано Джирги Парламента Афганистана Изидьяр Мохаммад Алам отметил, что проблему невозможно решить чисто военными методами, а потому остановить разрастание террористической угрозы в Центральной Азии возможно только с помощью межрегиональной интеграции, усилий всех стран региона и мира на достижение устойчивого развития. Советник министра иностранных дел, ранее генеральный директор Института политических и международных исследований (IPIS) МИД ИРИ Мусави Сейед Расул заявил о том, что Иран имеет наиболее успешный опыт борьбы с терроризмом среди государств ШОС и предложил сосредоточить деятельность стран организации на обмене опытом в этом направлении.

В свою очередь, декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков отметил, что ключевая ошибка стран ШОС заключается в том, что они не могут выработать единую политику в сфере коллективной безопасности. Соответствующие решения должны сопровождаться ликвидацией военных баз и военных структур третьих сил, не имеющих отношение к ШОС, считает политолог.

«Единственный кто может стоять выше — только ООН», — отметил он.

В перспективе страны ШОС должны быть ориентированы на объединение юридических и дипломатических служб, чтобы постепенно формировать базу для возникновения структур, которые могли бы заменить собой дискредитировавшую себя Организацию Объединённх наций.

«Я вижу ШОС как одну из региональных альтернатив ООН, которая потом, объединившись с другими аналогичными структурами, создаст новый аналог Организации Объединённых наций», — добавил Третьяков.

17 и 18 апреля проходит Второй Сочинский форум евразийской интеграции «Перспективы развития и укрепления Шанхайской огранизации сотрудничества». В нём принимают участие около 200 представителей 17 стран — членов ШОС, стран-наблюдателей, а также стран-партнёров по диалогу, в том числе из России, Китайской Народной Республики, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Пакистана, Афганистана, Индии.