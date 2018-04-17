Вашингтон, 17 апреля, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в пяти местах.

Арнольд Бёклин. Блуждающий огонёк. 1882

Такое заявление американский президент сделал 17 апреля в штате Флорида в ходе своей встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

На вопрос, где может состояться встреча президента США и лидера КНДР, Дональд Трамп ответил очень кратко: «Пять мест».

Если ранее президент США заявлял, что это должно произойти не позднее конца мая, то теперь речь идет о начале июня и при условии «если дела пойдут хорошо».

Одновременно Дональд Трамп допустил, что его встреча с Ким Чен Ыном может не состояться вовсе.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон заметно сбавил накал угрожающих заявлений в адрес КНДР, однако военные мероприятия и масштабные учения на Корейском полуострове США продолжают проводить как и раньше.