Москва, 17 апреля, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Санкции применяют к сильным странам, а Россия стала страной, которая может высказывать свою точку зрения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Советский плакат (фрагмент) «Оружием мы добили врага. Трудом мы добудем хлеб. Все за работу, товарищи!»

«Нам просто нужно отчетливо понимать, что этот путь мы должны, мы его обязаны пройти. Потому что если мы не пройдем его, мы опять откатимся даже не в 90-е, а хуже. Мы стали развиваться, и вот откуда это противодействие. Если бы мы не развивались, если бы мы деградировали, если бы мы не становились сильнее, никто не стал бы эти санкции к нам применять, мы бы сами рассыпались», — сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24».

Санкции применяют к тем, кто становится сильнее, к тем, кто наращивает успех, уверен спикер Госдумы.

«Сейчас как никогда необходима консолидация, необходима концентрация усилий, для того чтобы преодолеть эти сложности, преодолеть эти препятствия и выйти на другой уровень развития. Вот о чем идет речь идет. Именно поэтому такие провокации применяются в отношении России: вседозволенные, циничные, жесткие, под собой не имеющие никакого основания, потому что прекрасно понимают: буквально несколько лет и с Россией по-другому придется считаться. Нельзя будет ее санкционно обложить», — говорит парламентарий.

Володин напомнил, что по импортозамещению РФ вышла на стопроцентное импортозамещение в сфере ОПК, Газпром лишь 5% комплектующих закупает за рубежом, сельское хозяйство растет.

«Поэтому, если мы с вами преодолеем другие вызовы, другие барьеры, которые выдвигаются в отношении и наших предприятий, и наших бизнесменов и нашей страны в целом, то, конечно, мы выйдем на другой уровень развития», — подчеркнул Володин.