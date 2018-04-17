Москва, 17 апреля, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил ложь, которую распространяет Великобритания по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с плесенью, которая гибнет на свету.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Министры

«Ложь, как плесень — она гибнет на свету. Поэтому здесь должно быть больше открытости», — заявил Володин в интервью телеканалу «Россия-24».

Российские парламентарии призывают парламенты стран, входящих в Совет Европы, «озаботиться этой проблемой, потому что совершенно очевидно, что на основе этой лжи были приняты решения, которые не нужны странам Европы», отметил спикер Госдумы.

«Совершенно очевидно, что правительство Терезы Мэй и она лично участвовали не просто в авантюре, а это ложь чистой воды, которая была озвучена на весь мир, причем в нее втянули огромное количество стран. Сейчас все это начинает сыпаться, и хотелось бы, чтобы эти действия были оценены по заслугам теми, кто входит в Совет Европы», — заявил Володин, подчеркнув, что «нельзя опускать руки и мириться с ложью».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший сотрудник ГРУ и его дочь были госпитализированы с признаками отравления 4 марта. Британская сторона утверждает, что против них применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», и к этому причастна Россия. Москва неоднократно все обвинения отрицала.