Воронеж, 17 апреля, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Правительство РФ через три месяца рассмотрит вариант создания ракеты «Союз-5» не на кислородно-керосиновом, а на принципиально новом, метановом двигателе. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин во время своего визита в Воронеж 17 апреля, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Дмитрий Рогозин побывал с визитом в Воронеже

В рамках визита вице-премьер вместе с врио губернатора Александром Гусевым посетили АО КБХА (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения под эгидой «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко» в государственной корпорации Роскосмос).

На предприятии замглавы правительства РФ ознакомили с ходом работ по изготовлению кислородно-керосиновых ракетных двигателей 14Д23/РД0124А — они предназначены для использования в составе третьей ступени космических ракет-носителей «Союз-2.1б», «Союз-СТБ», второй ступени легкой ракеты «Союз-2.1в», а также в составе верхних ступеней семейства новых ракет-носителей «Ангара».

Позже, на рабочем совещании с руководителями отрасли, Дмитрию Рогозину представили информацию о перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР) в сфере ракетного двигателестроения, которые реализуются на воронежском предприятии. В их числе — разработка кислородно-керосиновых, кислородно-водородных, кислородно-метановых двигателей, создание научно-технического задела по электроракетным двигателям и другие направления.

По словам Рогозина, через три месяца правительство РФ рассмотрит возможность создания ракеты «Союз-5» на принципиально новом, метановом, двигателе. В частности, речь может идти и о применении разработок специалистов воронежского КБХА.

«Сейчас Роскосмос одобрил эскиз, подготовленный РКК «Энергия» по ракете «Союз-5». Я и мои коллеги считаем, что речь должна идти не о создании новой средней ракеты, а о новом поколении ракет, которое заменит в будущем «Ангару». Это должен быть еще шаг вперед», — заявил Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что надеется: через три месяца, на основании отработанной технической инженерной записки воронежских двигателестроителей и самарских ракетчиков будет принято новое решение, о котором доложат президенту.

В рамках визита в Воронеж вице-премьер посетил еще одно крупное стратегически важное предприятие — «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). Центром внимания стал первый опытный экземпляр самолета Ил-112В, который собирают на воронежском авиазаводе. Этот самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации машины, и в перспективе должен заменить Ан-24 и Ан-26.

Как отмечалось, для создания самолета в техническое перевооружение производства нужно вложить 2 млрд 776,7 млн руб. Самолет оборудуется современным цифровым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Обеспечивается возможность автоматического захода на посадку на категорированные аэродромы по минимуму II категории ИКАО и ручной заход на посадку на слабо оборудованные в радиотехническом отношении аэродромы.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В — в сборочном цехе

9 апреля началась процедура постановки под ток опытного экземпляра Ил-112В, что позволит отработать смонтированные на борту самолета системы.

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Как сообщало ИА REGNUM, на крыло первый опытный Ил-112В планируют поставить, по последним данным, до конца этого года. А Минобороны РФ уже анонсировало потребность в таких самолетах в объеме свыше 100 машин.