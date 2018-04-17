Москва, 17 апреля, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин постарался успокоить общественность в связи с возможными ограничениями и даже запретом на поставки лекарств из США и стран, поддержавших антироссийские санкции.

Kremlin.ru Вячеслав Володин

«Давайте постараемся успокоить общественность, учитывая, что есть норма прямого действия закона, которая предполагает не вводить ограничения на поставку лекарственных препаратов, которые у нас не имеют аналогов, либо мы не можем их поставить из других стран», — сказал Володин в интервью телеканалу Россия-24.

В Россию поставляются 1019 лекарств, из них не имеющих аналогов в России — 90, привел он данные. Таким образом, в отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает вводить какие-то ограничения.

«Что касается остальных лекарств — если и будут вводиться какие-то ограничения на поставки, то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть аналог, как российский, так и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут попадать под действие наших санкций. Давайте будем исходить из того, что никто не будет принимать решение во вред себе», — заверил спикер Госдумы.

Кроме того, по мнению Володина, другие страны с удовольствием выйдут на российский фармрынок.

«Мы это увидели в ходе встреч с представителями бизнеса Швейцарии. Крупнейшие фармацевтические компании не только готовы к нам прийти, они готовы расширить в том числе и перечень выпускаемой продукции. Тоже самое касается предприятий в различных сферах из других стран. Свято место не бывает пусто…» — говорит Володин.

При этом, продолжил спикер Госдумы, «если придут компании, которые работают, исходя из принципа в том числе свободы торговли, и будут представлять те страны, которые живут в международном правовом поле и руководствуются именно в первую очередь правом, а не конъюнктурой и недозволенными методами ведения торговли, как это делают США, то, конечно, мы дальше будем сотрудничать с теми, кто сейчас придет на наш рынок и заместит продукцию тех же Соединенных Штатов Америки, товары других европейских стран, которые поддерживают США в санкциях, и дальше у нас сложатся торговые отношения с этими компаниями и странами, которые они представляют».

Россия исходит из того, что отношения должны развиваться на основе взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в суверенные дела других государств, подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о контрсанкциях внесли в Госдуму 327 депутатов всех фракций. Авторы инициативы предлагают, в частности, разрешить правительству вводить запрет на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, лекарств, алкоголя и табака, а также и любых других продуктов на усмотрение правительства РФ. Правительство также сможет запретить определённым гражданам США и других стран въезжать в РФ, а также брать их на работу в качестве высококвалифицированных специалистов. Кроме того, по решению правительства также может быть прекращено международное сотрудничество российских и американских компаний в авиастроении, а также атомной и ракетно-двигательной отраслях. Первое чтение законопроекта намечено на 15 мая.