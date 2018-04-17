В сирийском городе Дума найдена лаборатория по производству химоружия
Дамаск, 17 апреля, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили в одном из домов сирийского поселка Дума склад веществ, пригодных для кустарного производства химического оружия, сообщает 17 апреля телеканал «Звезда».
По информации телеканала, найденный склад был расположен в подвале жилого дома, в котором могли производиться отравляющие вещества.
«Обнаруженные вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимы для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», — цитирует телеканал заявление военного специалиста по радиационной и химической защите Александра Родионова.
Напомним, ранее США и их сателлиты обвинили официальный Дамаск в применении химического оружия против жителей поселка Дума в Восточной Гуте.
Поводом стал постановочный видеосюжет, опубликованный организацией «Белые каски». Не дожидаясь подтверждения или опровержения факта этой химатаки, 14 апреля США, Британия и Франция нанесли по Сирии удар крылатыми ракетами, который был отражен сирийской системой ПВО.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия установила личности людей, показанных в том постановочном ролике «Белых касок» и намерена представить их международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).