Дамаск, 17 апреля, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили в одном из домов сирийского поселка Дума склад веществ, пригодных для кустарного производства химического оружия, сообщает 17 апреля телеканал «Звезда».

Сидни Пэджет. Холмс проводит химические исследования

По информации телеканала, найденный склад был расположен в подвале жилого дома, в котором могли производиться отравляющие вещества.

«Обнаруженные вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимы для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», — цитирует телеканал заявление военного специалиста по радиационной и химической защите Александра Родионова.

Напомним, ранее США и их сателлиты обвинили официальный Дамаск в применении химического оружия против жителей поселка Дума в Восточной Гуте.

Поводом стал постановочный видеосюжет, опубликованный организацией «Белые каски». Не дожидаясь подтверждения или опровержения факта этой химатаки, 14 апреля США, Британия и Франция нанесли по Сирии удар крылатыми ракетами, который был отражен сирийской системой ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия установила личности людей, показанных в том постановочном ролике «Белых касок» и намерена представить их международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).