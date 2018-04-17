Санкт-Петербург, 17 апреля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Петербургские автомобильные заводы заранее готовятся к возможным трудностям с поставками различных грузов, которые могут возникнуть в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили ИА REGNUM представители автопредприятий.

«Тойота Моторс» Автозавод в Петербурге

О том, что автозаводы могут приостановить работу на время проведения чемпионата мира по футболу, ранее сегодня сообщило издание «Фонтанка». Возможную остановку заводов связывают с повышенными мерами безопасности в ходе ЧМ и ограничениями поставок опасных грузов.

Однако на некоторых предприятиях автопрома уже готовы к новым условиям работы.

«Со своей стороны мы начали заранее вести переговоры с поставщиками, и часть материалов мы уже получили, и дополучим партию до 25 мая. Так что остановок производства мы не планируем», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Петербургский завод Nissan на сегодняшний момент ведет активную работу с государственными органами, а также с портовыми терминалами по оценке влияния вводимых ограничений на производство.

«Основные детали, которые потенциально могут быть затронуты ограничениями — это различные подушки безопасности, включая подушки водителя и пассажира со всеми входящими в них компонентами. Однако, в данный момент мы ждем официального списка ограничений от государственных органов. Только получив его, можно будет сказать, какие будут риски», — рассказали представители предприятия.

На петербургском заводе Toyota данный вопрос пока не прокомментировали.

Ранее стало известно, что власти Российской Федерации из-за усиления мер безопасности могут остановить перевалку всех опасных грузов в портах регионов, где пройдут матчи чемпионата мира (ЧМ) по футболу. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, стивидоры уже начали уведомлять своих клиентов, что с 25 мая по 25 июля будет приостановлена перевалка опасных грузов «всех классов».

Газета считает, что ограничения коснутся не только радиоактивных изотопов, но и любой химии. В итоге под угрозой простоя оказались, в частности, поставка компонентов для автопромышленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург.