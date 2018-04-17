Москва, 17 апреля, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Законопроект о запрете рекламы лекарств на телевидении внесли в Госдуму члены Совфеда Валерий Рязанский и Сергей Лисовский, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Геррит Доу. Лекарь-шарлатан. 1652

Предлагается запретить распространение в телепередачах и телепрограммах рекламы лекарственных средств.

Авторы обратили внимание на то, что компании заинтересованы в рекламе в телепрограммах и телепередачах вновь разработанных дорогостоящих лекарственных средств. Кроме того, указали они, на рекламе на телевидении целиком основывается рост рынка антидепрессантов, поскольку люди, которые употребляют эти препараты, обладают в силу депрессивных психических состояний повышенной внушаемостью.

«Между тем неконтролируемое употребление этих препаратов, в том числе несовершеннолетними, может способствовать росту суицидов, чему есть недавние примеры за декабрь 2017-го», — отмечают авторы.

Рекламодатель лекарственных средств, распространяющий соответствующую рекламу в телепередачах и телепрограммах, подменяет собой медицинского работника, чем стимулирует самолечение, предлагая потребителю «простые» средства от повышения давления, от высокого уровня холестерина, от ожирения и так далее, обеспокоены в Совфеде.

«Иностранные фармацевтические компании могут быть прямо заинтересованы в расширении рекламных бюджетов вне зависимости от пользы для пациентов, поскольку налоговое законодательство позволяет вычитать расходы на рекламу из налогооблагаемой базы», — отмечают сенаторы.

Также они считают, что реклама, адресованная персонально неопределенному кругу зрителей телепередач и телепрограмм, не позволяет учесть индивидуальные особенности здоровья, наличие показаний и противопоказаний к применению конкретным потребителем того или иного лекарственного препарата, подлежащего отпуску по рецепту.

Авторы инициативы отмечают, что реклама лекарств не запрещена в специальных медицинских журналах.