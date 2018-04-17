Берлин, 17 апреля, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Вслед за Китаем жалобу на Соединенные Штаты Америки во Всемирную торговую организацию (ВТО) подал Европейский союз ввиду торгового спора о пошлинах на продукцию из стали и алюминия. Об этом сообщила пресс-служба ВТО во вторник, 17 апреля. Евросоюз «как наиболее заинтересованный экспортер» потребовал проведения скорейших консультаций с Вашингтоном, сообщает также Deutsche Welle.

Густав Моро. Жалоба павлина Юноне. 1881

Из кругов, близких к Еврокомиссии, стало известно, что на данный момент переговоры между ЕС и США уже ведутся «на разных уровнях». Комиссия требует, чтобы производители из ЕС были «безоговорочно освобождены» от непомерных тарифов на сталь и алюминий. Также Брюссель запрашивает компенсацию от Соединенных Штатов за причиненный ущерб, несмотря на утверждение Вашингтона о том, что защитные меры не подпадают под правила ВТО.

Дело в том, что защитные тарифы могут быть введены на импорт конкретного продукта только тогда, когда существует риск нанесения серьезного ущерба собственной промышленности страны в случае внезапного всплеска импорта. Критики Дональда Трампа заявляют, что в случае с США такой угрозы нет.

ЕС заявил, что он не примет от Вашингтона обоснований вроде «из соображений национальной безопасности». «Несмотря на то, что Соединенные Штаты характеризуют эти меры как меры безопасности, по своей сути они являются мерами протекционистскими», — говорится в заявлении ЕС.

Напомним, что в прошлом месяце президент США Дональд Трамп ввел 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий, вызвав тем самым глобальный протест.

Временное исключение было сделано для Канады, Мексики, Австралии, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи и ЕС. Однако ЕС и другие союзники США обеспокоены не столько тем, что тарифы ограничат количество их товаров, поступающих в Соединенные Штаты, сколько тем, что продукция из стали и алюминия хлынет обратно на внутренние рынки, вызывая избыток производства.

Китай, который обратился в арбитраж ВТО еще в начале апреля, заявил, что он будет принимать ответные меры путем введения пошлин на американский импорт на сумму свыше $3 миллиардов, включая фрукты, орехи и вино, сообщает информационное агентство Reuters.

ЕС составляет свой собственный перечень продукции, ввозимой из США, в отношении которой уже в ближайшее время могут быть также введены защитные тарифы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, под ответный удар могут попасть американские мотоциклы и виски.