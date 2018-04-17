Санкт-Петербург, 17 апреля, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проводят служебную проверку в связи со смертью в камере СИЗО одного из обвиняемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве подлодок на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.

78.fsin.su СИЗО №4

Как сообщила 17 апреля пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти, параллельно с этой проверкой ведутся официальные следственные действия для установления причин и обстоятельств смерти бизнесмена.

Напомним, днем 5 февраля текущего года 56-летний директор компании «Новит Про» Валерий Пшеничный был найден мертвым в камере следственного изолятора №4 на улице Академика Лебедева в Петербурге. Предварительная версия — самоубийство. В «Новой газете» 16 апреля вышел материал, автор которого утверждает, что Пшеничного перед смертью жестоко пытали, изнасиловали, сломали ему позвоночник, а затем задушили мужчину шнурком, после чего попытались инсценировать самоубийство. По данным газеты, сотрудники УФСИН проверяются на причастность к преступлению.

Как заявляют в самом региональном УФСИН, обращаясь к этой истории, «представители СМИ пользуются непроверенной информацией из неофициальных источников». Там подтвердили ставшие известными ранее обстоятельства обнаружения тела бизнесмена днем 5 февраля в пустой камере.

«После констатации смерти врачом медицинской части при учреждении на место была вызвана следственно-оперативная группа. Предварительный диагноз: механическая асфиксия, завершенный суицид», — отметили в петербургском УФСИН.

Собранные на месте происшествия материалы предварительной проверки были направлены для принятия процессуального решения в территориальное следственное подразделение СК РФ. Одновременно началась уже упомянутая служебная проверка в самом ФСИН.

«В соответствии со ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, указывающей на недопустимость разглашения данных предварительного расследования, УФСИН более подробные сведения по данному факту представить не вправе», — заявили сегодня в пресс-службе ведомства.

Читайте ранее в этом сюжете: «Адмиралтейские верфи» в Петербурге проверяют по делу о мошенничестве

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2018 года были задержаны заместитель главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» и генеральный директор АО «Новит Про». Эта компания была субподрядчиком верфей при выполнении госконтракта на строительство подводных лодок проекта 636.3 («Варшавянка»).

По версии следствия, «Новит Про» необоснованно завысил стоимость разработки трехмерной модели корпуса подводной лодки и стоимость других работ, связанных с оборудованием и ремонтной документацией. «Адмиралтейские верфи» перечислили 100 млн рублей на счет АО «Новит Про», после чего эти денежные средства были похищены, считает следствие.

18 января 2018 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обоих фигурантов дела сроком на два месяца. Как сообщала «Фонтанка», днем 5 февраля Валерий Пшеничный оказался в одиночестве в 4-местной камере. Когда в камеру после встречи с адвокатом вернулся один из его соседей, мужчина уже не подавал признаков жизни. «За две недели пребывания бизнесмена в камере соседи не замечали за ним желания расстаться с жизнью», — отмечал источник.