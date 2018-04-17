Москва, 17 апреля, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Заявление Агентства по международному развитию (USAID), ассоциированного с госдепартаментом и спецслужбами США, о намерении выделить 65 млн долларов для «экономического восстановления» Донбасса — это «попытка внедрения «троянского коня» в неподконтрольные Киеву ДНР и ЛНР с целью их последующего предательства и уничтожения». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Джованни Доменико Тьеполо. Шествие Троянского коня. 1773

В США заявляют, что Донецкая и Луганская области очень пострадали от «российской агрессии», поэтому необходимо поддержать регионы деньгами, предлагается выделить 65 млн долларов.

«США готовятся профинансировать провокацию против народа Донбасса на границе России», — отметил Железняк.

Известное по всему миру организацией «цветных революций» американское Агентство по международному развитию поставило своей целью «внедриться на Донбасс и разрушить его изнутри, проводя «разъяснительную» работу с населением республик и готовя ликвидацию ДНР и ЛНР», указал депутат.

«Этот сценарий был отработан уже много раз в разных частях света, в том числе на Ближнем Востоке, который до сих пор пылает после американских провокаций и так называемой помощи», — говорит он.

В задачи американских «доброжелателей» явно входит раскачивание ситуации на границе с Россией, что не удается США и их союзникам в Сирии, рассуждает Железняк. По его мнению, в сложившейся обстановке следует ожидать новых провокаций со стороны Запада против России и партнеров.

Американское агентство по международному развитию (USAID) планирует выделить около 65 млн долларов для «экономического восстановления» Донбасса, а также на меры, которые будут направлены на укрепление торговых связей Западной Украины и ЕС, и на шаги, которые помогут «снизить зависимость Донбасса от России».