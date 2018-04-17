Москва, 18 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 18 апреля, отмечается День всемирного наследия, также известный как Международный день памятников и исторических мест. Девиз праздника — «Сохраним нашу историческую родину».

Alexxx Malev Суздаль

В 1983 году Центр культурного наследия ЮНЕСКО по инициативе Ассамблеи Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) объявил 18 апреля Международным днём памятников и исторических мест. Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

С 1984 года Всемирный день наследия широко отмечают во многих странах мира, входящих в ЮНЕСКО, в том числе и в России. Сейчас здесь насчитывается около 150 тыс. объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Более двадцати из них относятся ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. Среди них — московский Кремль, архитектурный ансамбль Кижского погоста, белокаменные памятники Суздаля и Владимира, цитадель Нарын-Кала в древнем Дербенте и другие.

В 2002 году был принят федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», направленный на сохранение, использование и государственную охрану памятников и исторических мест. Однако такая мера не всегда способна защитить объекты культурного наследия. По оценкам экспертов, ежегодно в России уничтожается около 200 памятников истории и культуры.

До 2011 года вопросы охраны памятников истории и культуры находились в ведении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия — Росохранкультуры. В 2011 году, согласно постановлению правительства «О министерстве культуры Российской Федерации», все функции Росохранкультуры перешли Министерству культуры РФ.