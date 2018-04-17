Москва, 17 апреля, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Группа западных стран и США совершили акт агрессии против Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 17 апреля, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По его мнению, США и их союзники грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса.

Также во время разговора главы двух стран акцентировали внимание на важности проведения находящейся в Сирии миссией ОЗХО тщательного и объективного расследования.

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Путин и Меркель выразили готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по сирийскому досье, в том числе на женевской и астанинской площадках.

Кроме того, в ходе беседы по телефону главы России и Германии обменялись мнениями по вопросам, связанным с реализацией проекта «Северный поток — 2».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля по территории Сирии был нанесен ракетный удар. Вооруженные силы США, Великобритании и Франции выпустили по целям в Сирии 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля».

Сирийские системы ПВО смогли сбить 71 ракету.

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