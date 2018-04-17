Симферополь, 17 апреля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Крымские чиновники, ответственные за строительство дорог, постараются избежать транспортного коллапса во время летнего наплыва туристов. Об этом 17 апреля на заседании Совета министров РК сообщил начальник Службы автодорог Никита Гаранин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Пробка в Севастополе

В частности, речь идёт о строительстве путепровода на Евпаторийском шоссе в Симферополе, активная фаза которого будет проходить с 22 апреля по 1 июля.

«В связи с этим мы подготовили несколько переключений режимов движения: около десяти мелких и несколько основных. Основные проблемы сейчас возникают при движении со стороны Ялтинской объездной и со стороны аэропорта в Симферополь. В связи с необходимостью переустройства коммуникаций мелиорации на этом съезде, его часть была разобрана и при повороте направо действует одна полоса. Также при въезде на объект строительства со стороны аэропорта действует три полосы, но одна из них выделена для поворота на объездную дорогу. Всё это создаёт проблемы», — сообщил начальник службы.

По его словам, сейчас ведутся активные работы по подготовке основания для укладки асфальта, что позволит открыть три полосы в сторону города. В этот же период с 22 апреля по 20 мая подрядчиком будет произведена накидка балок между опорами будущего путепровода.

«После того, как эта работа будет завершена, с 20 мая мы переключим движение по следующей схеме: будут уже полноценно действовать три полосы в сторону аэровокзала со стороны Ялтинской объездной и три полосы в сторону города», — подчеркнул Гаранин.

Отметим, что в прошлые годы, несмотря на аналогичные обещания, властям так и не удалось нормализовать ситуацию на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 апреля, стало известно об отставке уже пятого министра транспорта РК Игоря Захарова, который проработал в должности всего полгода, но, как и его предшественники, не справился с возложенными на него задачами.

«К сожалению, ни один министр транспорта организовать работу должным образом не смог. На следующей неделе будут замены, Захаров Игорь Евгеньевич уже написал заявление», — сказал глава РК Сергей Аксёнов на заседании Совмина.

Он также заявил, что из-за недостаточного количества рабочих строительство транспортной развязки на пересечении автодорог Симферополь — Мирное и Симферополь — Мирное — Дубки возле аэропорта идёт слишком медленно, поэтому он будет лично контролировать ход работ.

«Темпы строительства низкие. Я регулярно там проезжаю, но не вижу достаточного количества людей на объекте, поэтому с завтрашнего дня начнётся «красный террор»: каждый день будут проверять объект», — подчеркнул руководитель региона.