Симферополь, 17 апреля, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Строительство транспортной развязки на пересечении автодорог Симферополь — Мирное и Симферополь — Мирное — Дубки возле аэропорта идёт слишком медленно из-за недостаточного количества рабочих. Об этом 17 апреля на очередном заседании Совмина РК заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, пообещав лично ежедневно проверять ход работ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

«К сожалению, темпы строительства низкие. Я регулярно там проезжаю, но не вижу достаточного количества людей на объекте, поэтому с завтрашнего дня начнётся «красный террор»: каждый день будут проверять объект», — заявил руководитель региона.

По словам Аксёнова, властям необходимо решить проблему пробок в зоне строительства развязки, которые накануне курортного сезона доставляют людям множество неудобств.

«Как заставить эту развязку работать более эффективно? К сожалению, динамика нулевая, оправдания от подрядчика больше слушать не собираюсь», — заявил глава РК.

Добавим, что накануне стало известно, что для окончания строительства и реконструкции дороги Симферополь — Евпатория — Мирное, которая в будущем станет южным ответвлением трассы «Таврида», необходимо около 45 миллиардов рублей.

«Компания ОАО «Центродорстрой» начала реализацию первого этапа строительства от Симферополя до посёлка Скворцово. Сегодня прорабатываются второй и третий этапы. Ориентировочная стоимость второго этапа протяженностью 60 км — 35 миллиардов рублей. Третий этап реконструкции до Мирного 22 км — порядка 10 миллиардов. Это позволит полностью обеспечить транспортный коридор. Срок завершения работ по проекту — сентябрь 2020 года», — сообщил журналистам глава Службы автодорог Крыма Никита Гаранин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно информации Госкомитета дорожного хозяйства РК на февраль, транспортная развязка на пересечении автомагистралей Симферополь — Евпатория и Мирное — Дубки была готова на 40%.

Об этом: На завершение дороги Симферополь — Евпатория — Мирный нужно 45 млрд рублей

Между тем 17 апреля руководитель региона Сергей Аксёнов сообщил об отставке пятого министра транспорта РК Игоря Захарова, который проработал в должности всего полгода, но, как и его предшественники, не добился желаемых результатов.

«К сожалению, ни один министр транспорта организовать работу должным образом не смог. На следующей неделе будут замены, Захаров Игорь Евгеньевич уже написал заявление», — сказал глава РК на заседании Совмина.

По его мнению, главной проблемой профильного министерства является отсутствие нормального контроля.